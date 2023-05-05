Россияне смогут увидеть «Форсаж 10» в кинотеатрах
Десятую часть «Форсажа» российские кинотеатры начнут показывать с 25 мая. Как заметили СМИ, такая дата появилась в киносети «Мираж». Вероятно, показ проведёт другая компания либо фильм продемонстрируют в рамках «предсеансового обслуживания».
Сюжет десятой картины расскажет о столкновении Доминика Торетто с новым злодеем Данте в исполнении Джейсона Момоа — и в этом противостоянии снова потребуется помощь всей «семьи» протагониста.
В ленте вернутся все основные актёры прошлых частей, включая Хелен Миррен, Джейсона Стэйтема, Шарлиз Терон, Джона Сину. Кроме того, теперь к ним подключились Алан Ричсон и Бри Ларсон. А сценаристами фильма стали Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам» и «Флэшу», и Орен Узил, написавший «Парадокс Кловерфилда» и «Мортал Комбат».