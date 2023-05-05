Россияне смогут увидеть «Форсаж 10» в кинотеатрах

Десятую часть «Форсажа» российские кинотеатры начнут показывать с 25 мая. Как заметили СМИ, такая дата появилась в киносети «Мираж» . Вероятно, показ проведёт другая компания либо фильм продемонстрируют в рамках «предсеансового обслуживания».

Сюжет десятой картины расскажет о столкновении Доминика Торетто с новым злодеем Данте в исполнении Джейсона Момоа — и в этом противостоянии снова потребуется помощь всей «семьи» протагониста.