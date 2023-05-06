Телезрители выбрали 10 любимых песен из фильмов о Великой Отечественной

Великая Победа была и остается источником вдохновения для сценаристов и писателей, режиссеров и, конечно же, композиторов. Накануне 9 мая телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" в рамках проекта "Одна на всех. Песни Победы" провел в своих социальных сетях опрос среди зрителей. Целью голосования было составить список десяти главных песен Победы, прозвучавших в знакомых каждому кинолентах.

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Песни, сформировавшие десятку лидеров, уже давно стали народными, их поют за семейным застольем и исполняют на концертных площадках. Итоговый список выглядит так:

Видео дня

1. "Нам нужна одна победа", к/ф "Белорусский вокзал" - 57,5%

2. "От героев былых времен", к/ф "Офицеры" - 47%

3. "Тёмная ночь", к/ф "Два бойца" - 46%

6. "Смуглянка", к/ф "В бой идут одни старики" - 36%

7. "Бери шинель", к/ф "Аты-баты, шли солдаты…" - 34%

8. "Последний бой", к/ф "Освобождение. Последний штурм" - 23%

10. "За того парня", к/ф "Минута молчания" - 19%

Главной песней Победы признана композиция "Нам нужна одна победа", исполненная Ниной Ургант в фильме "Белорусский вокзал" (1970). У этой песни по-настоящему интересная судьба. Дело в том, что постановщик картины Андрей Смирнов обратился к прошедшему Великую Отечественную поэту-песеннику Булату Окуджаве, попросив написать слова песни к фильму на музыку Альфреда Шнитке. Окуджава, познакомившись с картиной, не только написал слова песни, но и предложил свою музыку. Вариант барда был восторженно принят съемочной группой, а Шнитке выступил автором оркестровой обработки песни для заключительных кадров "Белорусского вокзала".

Песня "Вечный огонь", известная по первой строчке как "От героев былых времен", заняла второе место. Автором музыки выступил композитор Рафаил Хозак, автор стихотворного текста - Евгений Агранович. Песня прозвучала в фильме "Офицеры" (1971). Песню первым исполнил Владимир Златоустовский, второй режиссер фильма и исполнитель роли майора Гаврилова.

"Бронзу" зрительского голосования получила песня "Темная ночь". Трогающий до глубины души голос Марка Бернеса, музыка Никиты Богословского и проникновенные стихи Владимира Агатова не оставили равнодушными зрителей фильма "Два бойца" ни в тяжелом 1943 году, ни 80 лет спустя. Леонид Луков, режиссер картины, хотел, чтобы песня была похожа на откровенное письмо бойца близким, и, стоит признать, что звучит песня именно так. Интересно и то, что впервые песня прозвучала в 1943 году в исполнении Леонида Утесова, который познакомился с нотами композиции и без ведома авторов записал "Темную ночь" на пластинку, однако полюбилось зрителям именно исполнение Марка Бернеса.

На четвертой строчке расположилась трагичная песня "На безымянной высоте" из картины Владимира Басова "Тишина", вышедшей в 1964 году. Композитором песни выступил Вениамин Баснер, а автором текста - поэт Михаил Матусовский. Сюжет песни основан на рассказе, услышанном Матусовским во время войны. Судьба 18 отважных солдат, грудью защищавших высоту у деревни Рубеженка, глубоко тронула поэта.

Еще одна песня на слова Михаила Матусовского оказалась и на пятом месте - это "С чего начинается Родина". Музыку для песни также написал Вениамин Баснер. Композиция впервые прозвучала в 1967 году в фильме Владимира Басова "Щит и меч" (1967). Одним из авторов идеи стал консультант картины, разведчик Александр Святогоров - прототип Александра Белова, главного героя фильма.

Шестое место заняла знаменитая "Смуглянка", получившая всесоюзную известность после премьеры фильма Леонида Быкова "В бой идут одни старики" в 1973 году. Однако не многие знают, что изначально песня была написана поэтом Яковом Шведовым и композитором Анатолием Новиковым в 1940 году - это была часть сюиты, посвященной красному командиру Котовскому, а впервые исполнена "Смуглянка" была в 1944 году Николаем Устиновым, солистом Краснознаменного ансамбля Александрова.

Седьмое место в зрительском голосовании заняла песня Валентина Левашова и Булата Окуджавы "Бери шинель", прозвучавшая в двух картинах, вышедших с разницей в один год. Композитор и поэт сочинили песню в 1975 году для ленты "От зари до зари" режиссера Гавриила Егиазарова. Спустя год Леонид Быков, услышавший композицию по радио, включил ее в заключительную сцену своей картины "Аты-баты, шли солдаты…" 1976 года. Именно благодаря этому фильму песня обрела заслуженную известность и вошла в репертуар таких мастеров эстрады, как Иосиф Кобзон и Эдуард Хиль.

На восьмом месте - композиция актера и поэта-песенника Михаила Ножкина "Последний бой", исполненная им же в последней, пятой части киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение" - "Последний штурм" (1971). Впоследствии Ножкин признавался, что за вечер им было написано три варианта песни, в основу которой легли детские воспоминания автора в войне.

Девятое место заняла песня "Мгновения" из многосерийного телевизионного фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" (1973). Картина обрела популярность сразу после выхода, исполнители главных ролей, автор сценария Юлиан Семенов и режиссер удостоились Государственной премии РСФСР в 1976 году. Музыку для картины написал Микаэл Таривердиев, а автором слов песни "Мгновения" стал Роберт Рождественский, предложивший Татьяне Лиозновой уже готовое стихотворение, посчитав его удивительно точно подходящим для будущей песни.