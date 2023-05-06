Съемки "Блэйда" приостановлены на фоне забастовки сценаристов

Кинокомпания Marvel Studios приостановила съемки фильма "Блэйд". Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Причиной отмены съемок стала забастовка голливудских сценаристов.

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Сообщается, что студия возобновит производство проекта, как только забастовка прекратится. Сюжет нового "Блэйда" не раскрывается. Выход фильма ожидается 6 сентября 2024 года. Несколько дней назад стало известно, что создатель "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто стал сценаристом "Блэйда".

Главную роль в фильме исполнит Махершала Али, сотрудничавший с Пиццолатто в "Настоящем детективе". Режиссером стал создатель "Страны Лавкрафта" Ян Деманж. Супергерой Блэйд был создан писателем Марвом Вольфманом и художником Джином Коланом для фильма "Гробница Дракулы N10" 1973 года.

Он охотится на вампиров, чтобы отомстить за свою мать, убитую вампиром сразу после его рождения. В кинотрилогии от New Line персонажа сыграл Уэсли Снайпс. 2 мая сценаристы начали забастовку в США. Им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора.