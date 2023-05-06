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Съемки "Блэйда" С Махершалой Али приостановлены на фоне забастовки сценаристов

Кинокомпания Marvel Studios приостановила съемки фильма "Блэйд". Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Причиной отмены съемок стала забастовка голливудских сценаристов.

Съемки "Блэйда" приостановлены на фоне забастовки сценаристов
© Газета.Ru

Сообщается, что студия возобновит производство проекта, как только забастовка прекратится. Сюжет нового "Блэйда" не раскрывается. Выход фильма ожидается 6 сентября 2024 года. Несколько дней назад стало известно, что создатель "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто стал сценаристом "Блэйда".

Главную роль в фильме исполнит Махершала Али, сотрудничавший с Пиццолатто в "Настоящем детективе". Режиссером стал создатель "Страны Лавкрафта" Ян Деманж. Супергерой Блэйд был создан писателем Марвом Вольфманом и художником Джином Коланом для фильма "Гробница Дракулы N10" 1973 года.

Он охотится на вампиров, чтобы отомстить за свою мать, убитую вампиром сразу после его рождения. В кинотрилогии от New Line персонажа сыграл Уэсли Снайпс. 2 мая сценаристы начали забастовку в США. Им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора.

Сценаристы требуют учесть их требования относительно переработок на фоне возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

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