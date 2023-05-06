Почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

О фильме «Вызов» две хорошие новости хотелось бы сразу читателю сообщить. Первая — сходить на него в провинциальном российском городе, каком-нибудь условном Красноярске, можно всего за 80 рублей, при этом выбрать себе место по вкусу, потому что кинозал практически пуст.

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И вторая — этот фильм явно лучше снятого тем же режиссером Шипенко «Холопа», а ведь «Холоп» — самая кассовая российская комедия всех времен. Рыночек порешал: есть только Эрнст между прошлым и будущим.

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Поскольку фильм «Вызов» является полнометражным расширенным рекламным роликом госкорпорации «Роскосмос», к создателям предъявлялись определенные требования — операторы действительно снимают, а не просто оставляют камеру в павильоне, как в «Холопе», звуковики изо всех сил совмещают звукоряд с картинкой (хотя это и не всегда удается), и, кстати, количество удачных шуток в драматическом фильме «Вызов» намного больше, чем в комедии «Холоп» — ну, с другой стороны, от дна легко отталкиваться.

А народ нейдет. И это загадка. Но попробуем ее разрешить.

Во-первых, все это первое кино, снятое в космосе, напичкано рекламными интеграциями. Зритель же не дурак, он же понимает, что его под видом приобщения к высотам и красотам пытаются поиметь, втюхивая ему (за его же деньги) рекламу «Тинькофф», «Мегафон» и лично Константина Львовича Эрнста. Во-вторых, сколь бы ни была прекрасна актриса Пересильд, за короткое время перешедшая от амплуа отвязных старшеклассниц к зрелым милфам, играть ей в фильме по большому счету нечего, ибо сюжет примитивен, ходулен и состоит на 95 процентов из штампов.

Зал ЦУПа с сидящими за мониторами статистами, чья задача похлопать в конце; зловеще-подобострастный прокурор-лихоимец, в ужасе взирающий на портрет президента, который еще немного, и по-мультяшному погрозил бы ему кулаком; задушевная русская пьянка на рабочем месте в особо секретном объекте.

Все, что касается взаимоотношений Юлии Пересильд с матерью и дочкой, по большей части симпатично. Но фишка этого фильма не в этом, а в операции, которую героиня делает в условиях невесомости. Так вот, операция, которая задумывалась как главный аттракцион фильма, снята не в том темпе, не с теми перебивками, не теми ракурсами — короче, это самый скучный и при этом самый долгий эпизод.