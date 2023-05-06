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В США состоялась премьера российского фильма о преступлениях нацистов «Нюрнберг»

Российское посольство в Вашингтоне организовало показ исторической драмы «Нюрнберг». Премьера была приурочена к празднику 9 Мая.

В США состоялась премьера российского фильма «Нюрнберг»
© Кадр из фильма

На показе присутствовал посол России в США Анатолий Антонов. Также премьеру посетили представители Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, временно поверенные в делах Белоруссии, а также военные атташе дружественных стран, сообщает ТАСС. Помимо показа для гостей организовали ретроспективную выставку о событиях во время Нюрнбергского процесса.

«Нюрнбергский процесс показал, что нацистские преступления не останутся безнаказанными. Для подобных злодеяний нет срока давности. На фоне происходящих в мире событий сложно переоценить актуальность картины», — отметил пресс-секретарь российского представительства в Вашингтоне Игорь Гиренко.

Художественный фильм показали на русском языке с английскими субтитрами. Добавим, что российские зрители увидят премьеру картины «Нюрнберг» сразу по четырем каналам в дни праздника 9 Мая.

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