В США состоялась премьера российского фильма «Нюрнберг»

На показе присутствовал посол России в США Анатолий Антонов. Также премьеру посетили представители Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, временно поверенные в делах Белоруссии, а также военные атташе дружественных стран, сообщает ТАСС. Помимо показа для гостей организовали ретроспективную выставку о событиях во время Нюрнбергского процесса.