Премьера фильма «Расправляя крылья» пройдет в Музее Победы

В понедельник, 8 мая, в Музее Победы состоится премьера кинокартины «Расправляя крылья» в рамках II Майского фестиваля правильного кино. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Действие фильма происходит в 1943 году. Анна Петрова — боевая летчица, получившая тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Однако женщина приняла решение вернуться в тыл, где стала работать ведущим инженером на авиационном заводе. На предприятии в это время шла активная подготовка к испытаниям новых самолетов «Кречетов».