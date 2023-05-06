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Съемки "Дэдпула 3" и "Капитана Америки" могут оказаться под угрозой из-за забастовки сценаристов в Голливуде

Несколько проектов Marvel Studios оказались под угрозой из-за забастовки сценаристов в США. Компания готовится к одному из самых напряженных периодов в своей истории и планирует начать съемки сразу шести новых фильмов в ближайшие месяцы. Однако вспыхнувшие протесты могут поменять планы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Съемки "Дэдпула 3" и "Капитана Америки" могут оказаться под угрозой
© Газета.Ru

Среди названных фильмов - "Капитан Америка: Новый мировой порядок", "Агата: Ковен хаоса", "Чудо-человек", съемки которых уже начались.

Ленты "Дэдпул 3" и "Громовержцы" Marvel планирует снимать в конце мая и начале июня, а "Фанатическую четверку" - в январе. Во время съемок, согласно соглашению Гильдии сценаристов США, никто из ее членов не имеет права вносить серьезные изменения в сценарий во время протестов.

Хотя крупнобюджетные блокбастеры славятся тем, что в них вносятся значительные правки уже во время съемочного процесса. И например, Райан Рейнольдс не может корректировать сценарий к "Дэдпулу 3", так как является и сценаристом фильма.

Источник близкий к Marvel заявил THR, что если забастовка продлится больше одного месяца, то компании придется сдвинуть премьеры большего числа предстоящих фильмов.

"Производственные затраты могут составить один млрд долларов из-за забастовки. Безусловно, это вызывает обеспокоенность", - добавил он.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

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