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Зачем звезды российского кино и телевидения едут в Кострому

Тот самый Атос из фильма "Артаньян и три мушкетера" Вениамин Смехов, известная театральная Раневская и королева эпизодов Ольга Хохлова, звезда сериалов "Глухарь" и "Пятницкий" Виктория Тарасова, сербский актер Марко Долаш и многие другие лица современного кино и телевидения съедутся в Кострому и Нерехту. Здесь с 11 по 14 мая пройдет фестиваль "Свой путь. Избранное".

Зачем звезды российского кино и телевидения едут в Кострому
© Российская Газета

Один из крупнейших кинофорумов страны показывает отечественные новинки о людях, которые идут своим путем. Фестиваль стартовал в феврале в Уфе, где зрители и жюри отобрали лучшие кинокартины, и теперь золотая коллекция "Своего пути" путешествует по регионам.

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Зрители обсуждают фильмы не только с их создателями, но и со специально приглашенными актерами и критиками. И это превращает "Свой путь" в актуальную дискуссионную площадку, где на равных о главном говорят дети и взрослые, простые рабочие и представители интеллигенции, журналисты и артисты.

"По опыту наших показов в Уфе и в Туле можно смело сделать вывод, что зритель соскучился по хорошему отечественному кино и по глубоким разговорам, ведь обсуждение фильмов нередко заканчивается размышлениями экспертов и горожан о смысле жизни, о любви, о родине. Кино на наших глазах воспитывает и приподнимает зрителя над обыденностью, и это очень важно", - рассказывает автор идеи и создатель кинофестиваля "Свой путь", продюсер, режиссер Юлия Быба.

Костромские зрители смогут не только поделиться мнением о кино во время обсуждения, но и выбрать своего победителя, голосование будет устраиваться после каждого показа, итоги подведут в день закрытия. Создатели лучшего, по мнению костромичей, фильма получат главный приз фестиваля - статуэтку в виде вылетающей из кинопленки белой птицы.

Среди уже отмеченных кинокартин "Своего пути", которые костромичи также обязательно увидят, документальная лента "Выход" якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых, в этом году она стала финалистом кинопремии "Оскар", биографическая драма "Дневник поэта" башкирского режиссера Булата Юсупова, кинокартина "Земля Эльзы" с Вениамином Смеховым и Ириной Печерниковой в главных ролях, фильм "Велга" с блестящей актерской работой Ольги Бодровой, Алексея Гуськова и Сергея Шакурова. Всего в афише фестиваля около 20 названий.

Показы пройдут на площадке Костромского губернского симфонического оркестра под управлением Павла Герштейна - ул. Никитская, д. 96, а также в Центре культуры и молодежной политики "Диалог" города Нерехта - ул. Ленина, д. 50.

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