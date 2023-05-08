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Вышел второй трейлер фильма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи

Второй официальный трейлер фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана опубликован на YouTube-канале Universal Pictures. В ролике можно увидеть Киллиана Мерфи, Флоренс Пью, Мэтта Дэймона и других актеров.

Вышел второй трейлер фильма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана
© Газета.Ru

«Оппенгеймер» — байопик американского физика и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его роль в ленте исполнил звезда «Острых козырьков» и «28 дней спустя» Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года.

Актер, сценарист и продюсер Мэтт Деймон уже посмотрел фильм и поделился его подробностями. Он назвал ленту «фантастической», а также подтвердил, что она будет идти около трех часов и станет самой длинной работой Нолана. При этом Деймон заявил, что картина ни секунды не тратит зря и ощущается более короткой, чем есть на самом деле. Более того, он был «шокирован», когда узнал ее реальный хронометраж после просмотра.

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