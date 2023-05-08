Вышел второй трейлер фильма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана

Актер, сценарист и продюсер Мэтт Деймон уже посмотрел фильм и поделился его подробностями. Он назвал ленту «фантастической», а также подтвердил, что она будет идти около трех часов и станет самой длинной работой Нолана. При этом Деймон заявил, что картина ни секунды не тратит зря и ощущается более короткой, чем есть на самом деле. Более того, он был «шокирован», когда узнал ее реальный хронометраж после просмотра.