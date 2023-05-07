Какие фильмы и сериалы посмотреть на майских праздниках

Наступили еще одни длинные выходные, а значит самое время посмотреть новинки из мира кино. «ФедералПресс» собрал фильмы и сериалы, которые можно посмотреть на майских.

© РИА "ФедералПресс"

«Вызов»

Видео дня

Фильм идет в кино с 20 апреля, но если вы вдруг еще его не видели, то самое время. Картина изначально побила все рекорды, так как снималась в космосе, на МКС, а после премьеры собрала кучу восторженных отзывов.

По сюжету главной героине придется отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. У нее достаточно проблем и на Земле, но она все равно решится на уникальную миссию.

Фильм собрал уже свыше миллиарда рублей. В первые выходные после премьеры он возглавил прокат в России и СНГ.

«Нюрнберг»

Премьера фильма состоялась 2 марта 2023 года. Теперь его можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах, а 9 мая картину покажут сразу на четырех телеканалах: ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и НТВ.

За основу фильма взята книга Александра Звягинцева «На веки вечные». Действие разворачивается спустя полгода после капитуляции Германии, когда начинается суд над военными преступниками.

В центре сюжета разведчик-переводчик Игорь Волгин, который получает письма от брата, пропавшего без вести еще в 1942 году. Письма отправлены из Нюрнберга, куда и едет Волгин для поисков родственника. Там он встречает русскую девушку Лену, угнанную во время войны на работу в Германию.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Фильм Сарика Андреасяна, рассказывающий о подвиге пилота Дамира Юсупова, который сумел посадить самолет после отказа двигателей. Роль летчика исполнил Егор Бероев.

Происшествие случилось в августе 2019 года. Самолет компании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс Москва – Симферополь, но вскоре после вылета из аэропорта столкнулся со стаей чаек, и у воздушного судна отказали оба двигателя.

Дамир Юсупов своими действиями смог спасти жизнь всем членам экипажа и пассажирам. Лишь 74 человека получили травмы при аварийной посадке.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Это сериал о 1990-х, первый сезон которого вышел еще в 2020 году. Совсем недавно зрители увидели первые серии нового сезона.

Проект рассказывает о знакомстве Саньки Рябинина с соседской девочкой Женей. Вместе с ней и друзьями Вовкой и Илюшей главный герой попадет в круговорот событий «лихих 90-х».