"Стражи Галактики 3" собрали почти $87 млн за два дня

Фильм «Стражи Галактики. Часть 3» от Disney и Marvel Studios собрал $86,9 млн за два дня проката. Об этом утром 7 мая по московскому времени сообщил портал Deadline.
Источник отмечает, что фильм стартовал в пятницу с $48,2 млн, а в субботу заработал $38,7 млн, что всего на 20% меньше, чем в премьерный день. Это означает, что картина Джеймса Ганна может заработать не $110 млн, как прогнозировалось ранее, а около $116 млн.
Лента «Стражи Галактики. Часть 3» стала завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32-м полнометражным фильмом в кинематографической вселенной Marvel. Американский прокат фильма стартовал 5 мая, а в странах СНГ (кроме России и Белоруссии) картина вышла 4 мая.
В ленте сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Брэдли Купер, Шон Ганн, Чукуди Ивуджи, Уилл Поултер, Элизабет Дебики, Мария Бакалова и Сильвестр Сталлоне.
Ранее «Стражи Галактики 3» установили мировой рекорд по количеству грима в одном фильме — в ленте использовалось более 23 тыс. пластических протезов, которые предназначались для более чем тысячи актеров.