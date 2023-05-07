$76.82-1.7984.91-2.09

Фильм "Стражи Галактики. Часть 3" собрал почти $87 млн за два дня

Фильм «Стражи Галактики. Часть 3» от Disney и Marvel Studios собрал $86,9 млн за два дня проката. Об этом утром 7 мая по московскому времени сообщил портал Deadline.

"Стражи Галактики 3" собрали почти $87 млн за два дня
© Газета.Ru

Источник отмечает, что фильм стартовал в пятницу с $48,2 млн, а в субботу заработал $38,7 млн, что всего на 20% меньше, чем в премьерный день. Это означает, что картина Джеймса Ганна может заработать не $110 млн, как прогнозировалось ранее, а около $116 млн.

Лента «Стражи Галактики. Часть 3» стала завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32-м полнометражным фильмом в кинематографической вселенной Marvel. Американский прокат фильма стартовал 5 мая, а в странах СНГ (кроме России и Белоруссии) картина вышла 4 мая.

В ленте сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Брэдли Купер, Шон Ганн, Чукуди Ивуджи, Уилл Поултер, Элизабет Дебики, Мария Бакалова и Сильвестр Сталлоне.

Ранее «Стражи Галактики 3» установили мировой рекорд по количеству грима в одном фильме — в ленте использовалось более 23 тыс. пластических протезов, которые предназначались для более чем тысячи актеров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий