"Стражи Галактики 3" собрали почти $87 млн за два дня

Фильм «Стражи Галактики. Часть 3» от Disney и Marvel Studios собрал $86,9 млн за два дня проката. Об этом утром 7 мая по московскому времени сообщил портал Deadline.

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Источник отмечает, что фильм стартовал в пятницу с $48,2 млн, а в субботу заработал $38,7 млн, что всего на 20% меньше, чем в премьерный день. Это означает, что картина Джеймса Ганна может заработать не $110 млн, как прогнозировалось ранее, а около $116 млн.

Лента «Стражи Галактики. Часть 3» стала завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32-м полнометражным фильмом в кинематографической вселенной Marvel. Американский прокат фильма стартовал 5 мая, а в странах СНГ (кроме России и Белоруссии) картина вышла 4 мая.