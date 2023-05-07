Гран-при фестиваля "Золотой ворон" получил фильм "Святой архипелаг"

Российский фильм "Святой архипелаг" получил Гран-при кинофестиваля "Золотой ворон", который прошел в Анадыре, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале Чукотского автономного округа.

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В воскресенье состоялась торжественная церемония закрытия кинофестиваля, в рамках которой прошел спецпоказ фильма закрытия. Им стала лента "Сын Монголии", которую представила режиссер Дарья Хренова.

"Гран-при фестиваля получил фильм "Святой Архипелаг". Свои призы достались киноработам из Китая, Ирана, Таджикистана и нашего родного Кепервеема", - говорится в сообщении.

Фильм "Святой архипелаг" режиссера Сергея Дебижева рассказывает о жизни Соловецкой обители. Режиссер задается вопросами о том, что такое духовная жизнь человека, что есть религиозная традиция и какое отражение она находит в современном мире, а также о том, как вера в Бога влияет на жизнь людей.

Организаторы намерены продолжить работу по популяризации сферы кино.

"Уже этим летом организаторы проведут киносмены в школах окружной столицы", - говорится в сообщении.