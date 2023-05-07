Гран-при фестиваля "Золотой ворон" получил фильм "Святой архипелаг"

Гран-при кинофестиваля "Золотой ворон" на Чукотке получил фильм "Святой архипелаг"
Российский фильм "Святой архипелаг" получил Гран-при кинофестиваля "Золотой ворон", который прошел в Анадыре, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале Чукотского автономного округа.
В воскресенье состоялась торжественная церемония закрытия кинофестиваля, в рамках которой прошел спецпоказ фильма закрытия. Им стала лента "Сын Монголии", которую представила режиссер Дарья Хренова.
"Гран-при фестиваля получил фильм "Святой Архипелаг". Свои призы достались киноработам из Китая, Ирана, Таджикистана и нашего родного Кепервеема", - говорится в сообщении.
Фильм "Святой архипелаг" режиссера Сергея Дебижева рассказывает о жизни Соловецкой обители. Режиссер задается вопросами о том, что такое духовная жизнь человека, что есть религиозная традиция и какое отражение она находит в современном мире, а также о том, как вера в Бога влияет на жизнь людей.
Организаторы намерены продолжить работу по популяризации сферы кино.
"Уже этим летом организаторы проведут киносмены в школах окружной столицы", - говорится в сообщении.
Внеконкурсная неделя кинофестиваля началась 24 апреля, 1 мая состоялось его торжественное открытие. В программу кинофестиваля вошли игровые, документальные и анимационные работы со всего мира, а также кино, снятое в разных регионах России. Помимо кинопоказов, для гостей, участников и зрителей VII кинофестиваля "Золотой ворон" подготовили насыщенную программу, посвященную укреплению международного культурного сотрудничества. Страной - гостем фестиваля в этом году стал Китай.