Причиной смерти актера Александра Тютрюмова стал воспалительный процесс

Актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни в хирургическом отделении Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Пятый канал», смерть произошла в результате воспалительного процесса внутренних органов.

Дочь Тютрюмова Анна сообщила, что он скончался 7 мая в 08:45 часов. По словам женщины, заслуженный артист России накануне смерти почувствовал сильную боль, хотя ранее не жаловался на здоровье.