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Причиной смерти актера Александра Тютрюмова стал воспалительный процесс

Актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни в хирургическом отделении Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Пятый канал», смерть произошла в результате воспалительного процесса внутренних органов.

Причиной смерти актера Александра Тютрюмова стал воспалительный процесс
© РИА Новости

Дочь Тютрюмова Анна сообщила, что он скончался 7 мая в 08:45 часов. По словам женщины, заслуженный артист России накануне смерти почувствовал сильную боль, хотя ранее не жаловался на здоровье.

Наибольшую известность артисту принесли роли подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Он также снялся в сериалах «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Мастер и Маргарита», «Крот» и «Метод Михайлова». Среди фильмов с участием Тютрюмова — «Весури», «Слушатель», «Блокпост», «Механическая сюита» и «Хочу в тюрьму».

Кроме того, он являлся генеральным продюсером кинокомпании «АТК-Студио», кандидатом экономических наук и доцентом кафедры продюсирования кино и телевидения в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

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