Началось производство «Добро пожаловать в семью 2»

«Мы приступили к съемкам продолжения нашего фильма «Добро пожаловать в семью». Это круто – не каждому режиссеру выпадает удача снимать сиквел. Новая часть называется «Повар из Неаполя», и это не случайно. Тут мы планируем столкнуть отечественный криминальный мир, знакомый зрителю по прошлому фильму, с итальянской мафией. В этом нам будут помогать иностранные актеры. Вообще это очень здорово, что в фильме появится итальянский мотив: в первую очередь, речь героев и кухня. Мы снова добавим в картину много музыки (в том числе итальянской) и будем делать красивое и легкое кино для зрителей».