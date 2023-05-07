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Удача снять сиквел: началось производство «Добро пожаловать в семью 2»

Компания Arna Media приступила к съемкам криминальной комедии «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя». Это сиквел фильма 2022 года, главные роли в котором исполнят Владимир Сычев и Светлана Камынина.

Началось производство «Добро пожаловать в семью 2»
© Кино-панк

Режиссером и автором сценария выступает Владимир Зинкевич (создатель первой части фильма, а также популярного криминального сериала «Качели», вышедшего в 2016 году). Он рассказал:

«Мы приступили к съемкам продолжения нашего фильма «Добро пожаловать в семью». Это круто – не каждому режиссеру выпадает удача снимать сиквел. Новая часть называется «Повар из Неаполя», и это не случайно. Тут мы планируем столкнуть отечественный криминальный мир, знакомый зрителю по прошлому фильму, с итальянской мафией. В этом нам будут помогать иностранные актеры. Вообще это очень здорово, что в фильме появится итальянский мотив: в первую очередь, речь героев и кухня. Мы снова добавим в картину много музыки (в том числе итальянской) и будем делать красивое и легкое кино для зрителей».

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