Анонсирован «Оружейный барон 2» с Кейджем в роли эмигранта из СССР

Кинокомпания Vendome Pictures запустила в производство продолжение криминальной драмы «Оружейный барон». К главной роли в сиквеле вернётся Николас Кейдж, который сыграет постаревшего эмигранта из СССР Юрия Орлова, занимающегося торговлей оружием.

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Сюжет второй части посвятят сыну главного героя Антону, которого сыграет Билл Скарсгард («Джон Уик 4»). По сюжету Юрий Орлов неожиданно узнаёт, что у него есть ребёнок, который пошёл по стопам своего отца. Режиссёром второй части выступит Эндрю Никкол, который поставил оригинальный фильм.