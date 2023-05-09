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Актер Владимир Гостюхин раскритиковал современное военное кино

Современные фильмы про войну не могут сравниться с аналогичными картинами, которые снимались в СССР. Такое мнение высказал заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин.

Гостюхин раскритиковал современное военное кино
© Слово и Дело

В качестве примера актер привел ленту «Восхождение» 1976 года выхода. По словам Гостюхина, режиссер Лариса Шепитько готовилась к ее съемкам в течение четырех лет.

«Для нее это были не просто съемки — художественный акт о войне. Там каждая деталь продумана, каждый элемент работал», — цитирует его РИА Новости.

Современный же кинематограф, по словам Гостюхина, устроен несколько иначе. Актер объяснил, что продюсер постоянно подгоняет съемочный процесс ради извлечения большей выгоды.

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