Актер Владимир Гостюхин раскритиковал современное военное кино
Современные фильмы про войну не могут сравниться с аналогичными картинами, которые снимались в СССР. Такое мнение высказал заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин.
В качестве примера актер привел ленту «Восхождение» 1976 года выхода. По словам Гостюхина, режиссер Лариса Шепитько готовилась к ее съемкам в течение четырех лет.
«Для нее это были не просто съемки — художественный акт о войне. Там каждая деталь продумана, каждый элемент работал», — цитирует его РИА Новости.
Современный же кинематограф, по словам Гостюхина, устроен несколько иначе. Актер объяснил, что продюсер постоянно подгоняет съемочный процесс ради извлечения большей выгоды.