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«Лучший и впечатляющий ремейк Disney»: появились первые отзывы на ремейк «Русалочки»

До премьеры ремейка «Русалочки» ещё много времени, однако ленту показали прессе в Лос-Анджелесе. Критикам разрешили поделиться первыми впечатлениями от картины, но полноценные рецензии появятся позже.

Появились первые отзывы на ремейк «Русалочки»
© Чемпионат.com

Судя по первым отзывам, фильм получился не таким плохим, как могло изначально показаться. Критикам понравилась Холли Бейли в роли Ариэль, Урсула в исполнении Мелиссы Маккарти и другие актёры. Также хвалят музыкальную часть ленты и атмосферу и называют фильм лучшим ремейком Disney.

Некоторым критикам атмосфера не показалась такой же сказочной и притягательной, как в оригинальном мультфильме. Ещё ремейк назвали неоднозначным и не особо интересным.

Некоторые из отзывов критиков:

Диснеевская «Русалочка», безусловно, одна из лучших адаптаций компании с реальными актёрами. Холли Бэйли передаёт невероятные эмоции от Ариэль. У меня всегда мурашки по коже, когда я смотрю на неё. Урсула Мелиссы Маккарти и Себастьян Давида Диггса крадут каждую сцену.

«Русалочка» — это возможность всем маленьким девочкам мечтать о большем. Холли Бейли — настоящее волшебство, а Давид Диггс — прелесть в роли Себастьяна.

«Русалочка» впечатляющая, но в то же время неоднозначная. Филмь не передаёт волшебство классического анимационного фильма, но в нём есть множество творческих штрихов от Роба Маршалла, которые заставляют зрителей радоваться. Холли Бейли и Мелисса Маккарти великолепны.

Премьера «Русалочки» состоится 26 мая. До России картина официально не доберётся.

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