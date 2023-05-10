Сериалы и фильмы, по которым можно изучать историю России

Отечественные сериалы и фильмы, по которым можно изучать историю РоссииЛюбителям отечественной истории в российских видеосервисах дается уникальный выбор экранизаций реальных событий с возможностью прочувствовать время и его персонажей.

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Целую летопись времен отечественной истории создали наши кинематографисты за последние годы. И даже самые принципиальные оппоненты художественных хроник тоже с удовольствием смотрят такие ленты. Это – к вопросу о непримиримой критике некоторых фильмов со стороны дотошных знатоков событий давно минувших лет.

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Понимать историю, а не зубрить

Уж кто-кто, а историки отлично знают цену достоверности зафиксированных в документах дат и свидетельств. Каждое из них не стыкуется с другими, часто опровергается летописцами-современниками и переписчиками новых эпох. Поэтому – велики тайны нашей истории! Отдадим должное режиссерам, что берутся увлечь нас уроками прошлого, и у них это получается.

Ведь смысл изучения истории не в том, чтобы вызубрить даты – для этого есть учебники. Новейшая кинопродукция, дает полный 3D-эффект погружения во времена былые. И тогда нам по-человечески ясны решения правителей, маневры полководцев и истоки силы России.

Эпохи перемен

Конфуцианское предостережение о губительности таких времен для человека - в России не актуально. Глобальные сдвижки здесь идут почти непрерывно на протяжении 1000-летней истории. Стойкий иммунитет поддерживается преемственностью храброго принятия того, что на роду написано. Именно поэтому отечественный зритель - и молодой, и зрелый - так живо, с неугасающим интересом смотрит кино про разные эпохи:

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"Романовы" – 8-серийная лента повествует о последней династии российских царей, охватывает 300-летний период, начиная со Смутного времени. Документалисты основательно изучили русские архивы и мемуарную литературу каждого правления. Даже многие диалоги синтезированы на реальных, пересказанных в дневниках персонажей. Фактаж убедительный.

– 8-серийная лента повествует о последней династии российских царей, охватывает 300-летний период, начиная со Смутного времени. Документалисты основательно изучили русские архивы и мемуарную литературу каждого правления. Даже многие диалоги синтезированы на реальных, пересказанных в дневниках персонажей. Фактаж убедительный. "Викинг" – сага графично рисует времена раннего средневековья в русских землях при первых потомках Рюрика. Чуть ли не первая, дословная экранизация летописной истории того периода вызвала небывалый интерес зрителей и критиков. После просмотра создается четкое понимание, откуда в Киеве новгородские князья и почему днепровские края всегда называли русскими.

– сага графично рисует времена раннего средневековья в русских землях при первых потомках Рюрика. Чуть ли не первая, дословная экранизация летописной истории того периода вызвала небывалый интерес зрителей и критиков. После просмотра создается четкое понимание, откуда в Киеве новгородские князья и почему днепровские края всегда называли русскими. "Угрюм-река" –многосерийная версия 2021 г. событий, описанных в одноименном романе о золотоискательстве и страсти. Ремейком советского фильма 1968 г. назвать эту ленту нельзя, несмотря на бойкие возражения кинопатриархов. Это современный, спорный взгляд на эпоху экономического подъема страны. Период воссоздан убедительно, 8 месяцев съемок на Урале, в Белоруссии, Подмосковье – тому подтверждение. Захватывает!

–многосерийная версия 2021 г. событий, описанных в одноименном романе о золотоискательстве и страсти. Ремейком советского фильма 1968 г. назвать эту ленту нельзя, несмотря на бойкие возражения кинопатриархов. Это современный, спорный взгляд на эпоху экономического подъема страны. Период воссоздан убедительно, 8 месяцев съемок на Урале, в Белоруссии, Подмосковье – тому подтверждение. Захватывает! "Матильда" – фильм основан на перипетиях судьбы знаменитой балерины столичной сцены и фаворитки последнего русского императора. Мадам Кшесинская в молодости родила сына, которого считали бастардом наследника. После революции эмигрировала, вышла замуж за брата Николая, прожила 99 лет и оставила неоднозначные мемуары. Они и стали основой ленты об атмосфере роскоши и упадка в России накануне Февраля, о причинах краха династии.

Великие люди

Интерес к таким первостатейным личностям не ослабевает и спустя столетия: слишком мощные перемены судеб России, неоднозначны поступки, загадочны факты биографии. Зритель может изучать грани такой личности по разным лентам:

"Великая" – телесериал обращается ко временам царствования Екатерины II, начиная с ее приезда в Россию и венчания с Петром III. Переломные для державы 34 года правления немки, названной потомками императрицей Великой, радикально изменили характер российской власти и население. Какой ценой это все обошлось – правдиво и ярко показано в ленте.

– телесериал обращается ко временам царствования Екатерины II, начиная с ее приезда в Россию и венчания с Петром III. Переломные для державы 34 года правления немки, названной потомками императрицей Великой, радикально изменили характер российской власти и население. Какой ценой это все обошлось – правдиво и ярко показано в ленте. "Григорий М." – телевизионная премьера спровоцировала самые жаркие споры о роли гениального старца в российских событиях накануне 1917-го. Неоднозначность кутилы и царедворца еще сильнее привлекает зрителя, который ищет объяснения.

– телевизионная премьера спровоцировала самые жаркие споры о роли гениального старца в российских событиях накануне 1917-го. Неоднозначность кутилы и царедворца еще сильнее привлекает зрителя, который ищет объяснения. "Адмирал" – фильм снят на основе художественного осмысления биографии Александра Колчака.

История через личное

Лучшие учителя стараются дать больше деталей времени и быта, рассказать о жизни обычного человека в конкретный период русской истории. Кино мгновенно визуализирует время, делает его новой реальностью, избавляя зрителя от риска пострадать. Каждый бы хотел промчаться в коннице Дмитрия Донского, не страшась встречных мечей!

"1812" – документалистика для ценителей точных фактов и реальных персонажей. Максимально детализированный цикл о времени, предшествовавшем нашествию Наполеона.

– документалистика для ценителей точных фактов и реальных персонажей. Максимально детализированный цикл о времени, предшествовавшем нашествию Наполеона. "Движение вверх" – мюнхенская олимпийская схватка советских и американских баскетболистов сделана кинематографистами так сильно, что смотреть можно без конца. Идеологическая подложка ускользает за всеми остальными смыслами: отпечатки времени, искаженные лица людей, понятное всем стремление к победе.

– мюнхенская олимпийская схватка советских и американских баскетболистов сделана кинематографистами так сильно, что смотреть можно без конца. Идеологическая подложка ускользает за всеми остальными смыслами: отпечатки времени, искаженные лица людей, понятное всем стремление к победе. "СМЕРШ" – комбинация сюжета про потерянные изумруды и карьерные виражи отечественных бондов нравится всем любителям популярной истории. Живые краски времени, характеров, базовый фактаж – точное попадание в запрос на боевик с понятными героями.

– комбинация сюжета про потерянные изумруды и карьерные виражи отечественных бондов нравится всем любителям популярной истории. Живые краски времени, характеров, базовый фактаж – точное попадание в запрос на боевик с понятными героями. "Тобол" – заражает исконным настроением отечественного землепроходца. Любопытство вперемежку с хитростью, бесстрашие и честь – все это явно оживает в исторической ленте про людей и власти. Как на большой дороге остаться живым и добыть славу России – рецепты зритель увидит в каждой серии. Такое зримое сопереживание исторических событий лучше любого текста обучает любви к славным временам и дает понимание хода истории. Как жили обычные люди, что носили, где зарабатывали и каким образом участвовали в войнах их учебника – самая яркая иллюстрация. Воображение разыгрывается от фильма к фильму, превращаясь в увлекательный киноквест:

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