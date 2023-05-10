Названа дата выхода «Битлджус 2» с Дженной Ортегой

Warner Bros. Discovery назвала дату премьеру «Битлджуса 2». Продолжение чёрной комедии выйдет в кинотеатрах 6 сентября 2024 года, создатель оригинального фильма Тим Бёртон вернётся в режиссёрское кресло.

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Одну из главных ролей в сиквеле сыграет Дженна Ортега — она получила роль дочери Лидии, персонажа, которого в оригинале сыграла Вайнона Райдер. Что интересно, сценарий фильма напишут Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые уже работали с Ортегой и Бёртоном над «Уэнсдей», большим хитом Netflix.