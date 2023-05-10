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Названа дата выхода «Битлджус 2» с Дженной Ортегой

Warner Bros. Discovery назвала дату премьеру «Битлджуса 2». Продолжение чёрной комедии выйдет в кинотеатрах 6 сентября 2024 года, создатель оригинального фильма Тим Бёртон вернётся в режиссёрское кресло.

Названа дата выхода «Битлджус 2» с Дженной Ортегой
© Чемпионат.com

Одну из главных ролей в сиквеле сыграет Дженна Ортега — она получила роль дочери Лидии, персонажа, которого в оригинале сыграла Вайнона Райдер. Что интересно, сценарий фильма напишут Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые уже работали с Ортегой и Бёртоном над «Уэнсдей», большим хитом Netflix.

Оригинальный «Битлджус» вышел в мировой прокат в 1988 году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Лента собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн, став большим хитом для Warner Bros. и тогда ещё малоизвестного Тима Бёртона.

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