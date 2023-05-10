Педро Паскаль снимется в хорроре "Оружие"

Американский актер Педро Паскаль сыграет роль в фильме "Оружие". Об этом сообщает The Hollywood reporter.

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Режиссер и сценарист картины - Зак Креггер, известный по работе над триллером "Варвар".

Новый проект кинематографиста станет хоррором. Подробности сюжета фильма держатся в секрете. Неизвестно, какую именно роль исполнит Паскаль.

Картина описывается как "многогранная и взаимосвязанная эпопея ужасов", которая по тону соответствует драме Пола Томаса Андерсона "Магнолия".

Ранее стало известно, что Паскаль примет участие в сиквеле фильма "Гладиатор". Действие ленты развернется через 25 лет после финала первой части. Режиссер - Ридли Скотт. Он также подготовил сценарий проекта совместно с Дэвидом Скарпой. В ролях - Пол Мескаль, Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн.

Отмечалось, что картина выйдет на экраны 22 ноября 2024 года.