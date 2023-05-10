«Место встречи изменить нельзя»: как снимали легендарный фильм

45 лет назад начались съемки легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя» . Сценарий братья Вайнеры писали на основе реальных событий. Декорациями стали улицы Москвы и павильоны Одесской киностудии. Как снимали кино, рассказал корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев . Автобус ЗИС-8, прозванный, как фронтовая самоходка, «Фердинанд» – намек создателей на трофейную технику. В 1945-м по улицам Москвы колесили немецкие «Опели» и ленд-лизовские «Студебеккеры». В сценарии как раз и была иностранная машина. Но в фильме – довоенный ЗИС советской сборки.Легендарный «Фердинанд» – один из главных героев фильма. На нем в первой серии муровцы едут на встречу с бандитами, внутри его салона у Жеглова и Шарапова происходит важный разговор: что есть подлость. И в конце фильма этот автомобиль везет Шарапова сначала в роддом, а потом к Синичкиной». Глеб Жеглов и Володя Шарапов – приятели-соперники. В 1975-м свой новый роман «Эра милосердия» писатели Вайнеры подарили Высоцкому. Он и предложил себя на роль опытного оперативника в фильме, который поначалу так и назывался. Мощный типаж и харизму актера разглядел режиссер Говорухин. Он даже кинопробы специально делал под Высоцкого.

Натуру послевоенной Москвы выбирали тщательно. Важно было не только показать, как цвела буйным цветом воровская малина, но и то, как нелегко было выживать простым людям. Прототипом преступной группировки стал собирательный образ. Жил да был черный кот за углом – не просто фольклор. Банда «Черная кошка» действительно существовала в конце сороковых. В нее входили подростки. Гораздо опаснее была другая, которая грабила магазины и убивала сторожей. Ее обезвредили только в 1953-м. Эту историю бывший следователь Аркадий Вайнер вместе с братом Георгием взяли за основу романа, а потом и сценария для фильма. Здесь с видом на Чистые пруды стояли лавки в первой серии, на которых сидел Вася Векшин. А здесь перебегал дорогу преступник, который его зарезал, чтобы сесть на проходящий трамвай. Сейчас они идут прямо. И уехать с Чистопрудного бульвара. Во время съемок сцены погони за Фоксом Высоцкого не было на площадке. Он уезжал на гастроли. Голос подложили потом на озвучании. Досняли всего одну сцену, когда Жеглов разбивает стекло у «Фердинанда». Артист тогда сильно порезал руку и даже отменил вечерний концерт. Всего за год сняли семь серий. Но Гостелерадио потребовало пять, чтобы с понедельника по пятницу зрители не могли оторваться от экранов. Вот то самое место встречи, которое изменить нельзя. Во дворе дома номер пять по Яузской улице снимали финальный эпизод фильма с арестом банды «Черная кошка». Примерно здесь были двери подвала магазина Продмаг. Отсюда выходил Горбатый, а туда убегал Левченко.