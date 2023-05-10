Почему «Балладу о солдате» обвиняли в том, что он позорит Советскую армию

В дни празднования Великой Победы на экранах по традиции показывают многие военные фильмы. Самыми пронзительными из них, конечно, являются те, что сняты советскими режиссёрами, которые не понаслышке знали, что такое война. И сегодня даже трудно представить, что некоторые из этих картин, составляющих гордость отечественного кинематографа, попросту не хотели выпускать. Так, например, фильм «Баллада о солдате» мог вообще не выйти на экраны. Его сценарий обвиняли в мелкотемье и очернительстве, а сам фильм – в подрыве авторитета Советской армии.

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Военный призыв

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По сюжету картины 19-летний солдат Алёша Скворцов, по его признанию, «с перепугу» подбивает несколько немецких танков. Вместо полагающегося ордена он просит дать ему отпуск – повидаться с мамой и починить ей крышу. По дороге в родное село Алёша встречается с разными людьми – кому-то помогает он, кто-то помогает ему. В этих встречах, по сути, отражается вся военная страна того времени.

В дороге же его накрывает первая в жизни любовь – к девушке Шуре, которую он берётся проводить до дома.

Домой Алёша успевает заскочить лишь на минутку. «Я вернусь, мама!» – обещает он на прощание. Но выполнить это обещание ему не суждено…

…Идея фильма родилась у двух бывших фронтовиков – киносценариста Валентина Ежова и режиссёра Григория Чухрая, ушедших на фронт со школьной скамьи.

Работали увлечённо. Оба были молодые, оба прошли войну, оба знали, что значит хоронить товарищей.

Им хотелось рассказать о своих сверстниках, отдавших жизнь за Родину, без громких фраз – просто, грустно и честно.

«Оба мы были в этой войне солдатами и знали, что победили в ней не сверхчеловеки, а люди», – делился позже Чухрай.

Роль Алёши Скворцова изначально должен был играть главный красавец советского кино того времени Олег Стриженов, который уже снимался у Чухрая в фильме «Сорок первый», снискавшем многочисленные награды.

Правда, у Стриженова была слишком уж аристократическая внешность. Подправить её решили с помощью грима – подтянули нос, сделали его курносым.

На роль Шуры Чухрай утвердил Лилию Алешникову, прославившуюся после фильма «Взрослые дети», где они с Демьяненко играли молодожёнов.

Однако Стриженов, которому было тогда 30 лет, несмотря на все ухищрения гримёров, никак не тянул на 17-летнего наивного и пылкого мальчишку. И это ломало весь замысел картины. «Если мальчишка 17 лет говорит: хочу к маме, крышу починить, – это понятно, но если кобель в 23 года говорит эти слова – это не так симпатично», – переживал Чухрай.

Студент 2 го курса ВГИКа Владимир Ивашов, с по-детски припухлыми губами, чью фотографию увидел Чухрай, подходил под нужный образ как нельзя лучше. Но в пару ему требовалась уже и актриса помоложе.

На студии новость о том, что Чухрай собрался менять актёров, вызвала настоящий скандал. Его упрекали в легкомыслии и говорили, что даже великий Эйзенштейн не позволял себе такого.

Но Чухрай был неумолим. Правда, новую актрису на роль Шуры найти оказалось нелегко. Известные кинотравести того времени – Людмила Крылова и Надежда Румянцева, которые проходили пробы, режиссёра не убеждали. Уже срывался план запуска фильма в производство, а подходящей кандидатуры всё не было.

Первокурсница школы-студии МХАТа Жанна Прохоренко пробовалась на небольшую роль в картине «Песня о Кольцове». Пробы она не прошла. Зато её фотопробы увидел Чухрай и после недолгих колебаний пригласил сниматься.

Конечно, брать двух начинающих актёров на обе главные роли было рискованно. Некоторые члены съёмочной группы из-за этого даже отказались работать над фильмом. Но в итоге Чухрай всё-таки решился на риск. И ни разу об этом не пожалел.

Ивашов с Прохоренко принесли с собой на экран неповторимое обаяние юности, которого не хватало их более опытным коллегам. И от этого их отношения получились такими пронзительно трогательными и наивными.

Изначально, по сценарию, Шура гибла под бомбёжкой на глазах Алексея. Но потом сценарист с режиссёром решили всё-таки сохранить ей жизнь. В результате вместо сцены гибели появилась не менее пронзительная сцена прощания Алёши и Шуры на вокзале.

В фильме есть ряд неточностей, на которые Чухрай пошёл сознательно. Так, например, в начале войны отпуска солдатам практически никогда не давали. Алёша одет в форму времён конца войны – с погонами, которых солдаты в самом начале войны ещё не носили. Но режиссёр хотел создать обобщённый образ солдата-освободителя, известный всему миру.

За красивые ножки

Работа над фильмом шла очень трудно. Съёмки останавливались несколько раз. Руководство студии смущали многие сцены.

Например, по мнению цензоров, в фильме не стоило показывать неверную жену, не дождавшуюся мужа с фронта, – «советские жёны не могут изменять своим мужьям – это неправильно». Возмущение киночиновников вызвал и эпизод, где солдаты отдавали всё своё мыло в подарок жене бойца – «следовательно, они не будут мыться! Значит, наша армия нечистоплотная».

Чухрая возмущало, что люди, никогда не бывшие на фронте, учат его, фронтовика с четырьмя боевыми ранениями, как правильно говорить о войне. «Все мои светлые порывы – любовь к Родине, светлая память о тех, кто погиб, – оскорблялись и растаптывались во имя абстрактных премудростей и ярлыков», – с горечью вспоминал он.

Сама история любви Алёши и Шуры руководству студии казалась мелкой и незначительной. Недовольство вызывало то, что Алёша влюблялся в Шуру не потому, что она совершила подвиг (что было бы идеологически правильно), а просто так – «за красивые ножки и длинную косу».

Гибель Алёши Скворцова также вызывала возмущение цензоров – «такой пессимизм недопустим в наших фильмах о войне».

И, наконец, одной из главных претензий было то, что Чухрай снимает исторический фильм, в то время как Хрущёв в своей недавней работе об искусстве советовал снимать современные фильмы. Возмущённый Чухрай тогда бросил критикам: «У меня еще раны не зажили, а вы уже называете этот фильм несовременным!». За что был исключён из партии.

Сама картина была признана пессимистичной и позорящей Советскую армию.

Однако положить на полку фильм руководство «Мосфильма» так и не решилось. «Баллада» была пущена ограниченным прокатом по провинциям. Но это не помогло. Зритель принял картину на ура и валом повалил в кинозалы. В итоге «Баллада о солдате» собрала в прокате 30 миллионов зрителей.

В опросе, проводимом газетой «Известия» о самом лучшем фильме, лидировала как раз «Баллада». Заинтригованный главный редактор газеты «Известия» и зять Хрущёва Аджубей попросил показать ему картину. Фильм ему настолько понравился, что он тут же показал его своему сановному тестю. После чего Хрущёв распорядился послать «Балладу о солдате» в Канны.

Чухрай очень переживал, как примет респектабельная западная публика их фильм о войне. Но, к его удивлению, уже в самом начале картины, во время сцены с перевёрнутым танком раздались аплодисменты, потом смех, потом зал затих. Как вспоминал сам режиссёр, реакция зрителей в Каннах нисколько не отличалась от реакции где-нибудь в Рязани или в Тбилиси. Публика там же смеялась, там же затихала, там же плакала.

В итоге картина была награждена призом «За высокий гуманизм и превосходное художественное качество» и начала своё триумфальное шествие по мировым экранам.

«Баллада о солдате» – самый титулованный советский фильм на международном уровне, получивший 101 премию.

Английский режиссёр Тони Ричардсон писал, что такие произведения, как «Баллада о солдате» – «это именно то, что я называю поэзией». Американская звезда Лайза Миннелли признавалась, что смотрела фильм пять раз подряд. Французский актёр Бурвиль уверял, что картина Чухрая – это лучшее, что он видел на экране.