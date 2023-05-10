Фильм "Юра-дворник": как из грязи попасть в князи

4 мая в российский прокат вышел фильм "Юра-дворник" Виталия Дудки. Картину ждали - она в свое время победила на защите проектов в минкультуры - настолько всех увлек сюжет.

Обозреватель "РГ" посмотрела фильм и выделила семь причин, из-за которых стоит на него пойти. Если хотя бы три из них вас убеждают, стоит купить билет в кино.

Фильм основан на реальных событиях

В основе сюжета история фотографа Ромы, который однажды сфотографировал простого дворника Юру из Уфы, сделал фотошоп и поместил снимок на обложку модного глянцевого журнала. В одночасье Юра, у которого не было за душой ни гроша, становится знаменитостью, покоряет страну и начинает зарабатывать. Он закрывает все долги, снимается в рекламе и вместе с Ромой едет в Москву, чтобы рассказать историю своей жизни в популярном телешоу. Юра становится звездой, а Рома из друга превращается в менеджера.

Фотограф Роман Филиппов и дворник Юрий Ветлугин, которые стали прототипами главных героев, до сих пор не верят, что про них сняли художественный фильм. Оба они не только делились деталями для сценария, но и присутствовали на съемочной площадке. Но сами сниматься в фильме отказались. Актер Денис Власенко исполнил роль Ромы, а Антон Кузнецов - Юры-дворника.

Специально для съемок фильма Антон Кузнецов похудел на 7 килограммов, а его грим на площадке занимал более 2,5 часа в день. Денис Власенко сменил цвет волос - из темного шатена стал платиновым блондином.

Можно узнать, почему предпочитают людей успешных, чем проблемных

По сюжету (сценарист Дмитрий Кирюшкин) Юра - человек с особенностями ментального развития. Он доверчив как маленький ребенок и совершенно не умеет притворяться, из-за этого становится жертвой обманщиков всех мастей. Телефонных - в первую очередь. Когда фотограф Рома выкладывает в соцсеть настоящую историю реального Юры, никто из пользователей не откликается. Люди с проблемами никому не интересны. Как только Юра выглядит успешным и знаменитым, все сразу хотят с ним общаться и дружить, фотографироваться с ним при встрече. И готовы ему помочь, в том числе и деньгами.

Впервые увидеть молчащего в кадре Гошу Куценко

Российская Газета

Не впервой Гоше Куценко играть авторитетного и богатого человека. Но не было еще у актера такой роли, в которой он не произнес бы ни слова. Его герой - обеспеченный жених, помощник которого приглашает снимать свадьбу модного столичного фотографа Рому. Но на свадьбе все идет не по плану, Рома из-за любви к искусству фотографии вляпывается в сложную историю, и ему приходится уехать к себе домой в Уфу. Куценко появляется в фильме еще в одном ярком эпизоде - его герой баллотируется в депутаты и хочет воспользоваться славой Юры-дворника.

Бабаню великолепно играет Татьяна Догилева

"Мне понравился сценарий и, конечно, сама роль. Она хоть и маленькая, но человечная, с понятными мне чувствами, которые испытывает эта женщина", - рассказывает о том, почему согласилась сниматься в фильме, актриса Татьяна Догилева.

Она играет бабушку Ромы и лучшего друга Юры-дворника, которому помогает по жизни. Бабаня - так все обращаются к героине Догилевой - получает небольшую пенсию и радуется, что ее подняли на 200 рублей. Но у нее большое сердце. Она опекает неблагополучного дворника и помогает установить нормальные родственные взаимоотношения Ромы с мамой. Маму играет Ольга Тумайкина, она учительница, не гордится своим сыном и не хочет поддерживать его. Бабаня не такая, она любит своего внука просто так.

Ида Галич предстает в образе менеджера по соцсетям

Популярная блогерша Ида Галич, как и во многих других фильмах последнего времени, играет саму себя. Но если в других картинах она, в большинстве своем, журналист, тот тут - специалист по продвижению, сммщик, то есть наполняет контентом соцсети. В данном случае Юры-дворника. И клиент ей очень нравится. Юра тоже к ней неравнодушен, ведь он простак и ее увлеченность работой принимает за любовь.

С юмором раскрыта "кухня" современного ТВ

Юра-дворник едет в Москву выступать на популярном телешоу. Роман его сопровождает. С собой у Юры банка огурчиков от Бабани - специально для Леонида Якубовича. Но банка в гримерках ТВ оказывается лишним предметом. А ведущих утреннего шоу авторы картины изображают в сатирическом ключе. Они не хотят слышать ни слова правды, ни вести разговор о проблемах Юры-дворника. У них сюжеты на потоке и все должны быть позитивными, поэтому герою высказаться нормально не дают.

Можно получить мастер-класс по практической фотографии

Фотограф Рома выступает перед аудиторией и говорит людям, что правда никому не нужна, чтобы стать героем соцсетей, лучше обманывать людей. Главное правило, которому Рома учит Юру: чтобы создать образ и следовать ему, нужно перестать быть самим собой. Делает он это из благих целей, оберегая наивного дворника от мошенников. Но Юре это не нравится. Он хочет сам распоряжаться своей жизнью. Да и Рома начинает понимать, что быть искренним лучше.

А вот что по этому поводу говорит режиссер фильма Виталий Дудка: "История Юры - это история современного мира. Сегодня мир устроен так, что достаточно одной фотографии в интернете, способной радикально изменить твою жизнь. А еще мир соцсетей приучил многих врать. Люди выкладывают фотографии своей жизни, а потом выясняется, что в реальности все совсем по-другому. А ведь быть собой - это истинное счастье и самый правильный путь для личности. В этом и заключается основная идея картины".

Интересные факты о фильме

Корреспондент "РГ" из Уфы рассказала о фактах из жизни, связанных с фильмом.

Режиссер Виталий Дудка тоже связан с Уфой - он здесь родился, учился в авиационном университете, создал несколько телеканалов и был креативным директором известного интернет-провайдера.

В одном из интервью Виталий Дудка рассказал, что следил за историей Юры-дворника с самого начала. И был вдохновлен тем, как благодаря помощи незнакомых людей переменилась его жизнь, а, значит, мир небезнадежен.

Российская Газета

Юрий с Романом знакомы с детства, но друзьями назвать их было сложно.

Семья Романа Филиппова по-прежнему опекает Юрия Ветлугина.

После просмотра фильма мама Романа Филиппова Нина Мироновна (педагог и бизнес-тренер) написала на своей странице в соцсети: "Восприняла экранного Рому за своего сына, а Антон Кузнецов настолько точно попал в образ реального Юры, что даже как-то немного мистично!"