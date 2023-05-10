Фильм «Нюрнберг» показали в Индонезии

«В нынешней непростой ситуации мы не должны забывать, что граждане Советского Союза своим героизмом и отвагой спасли мир от фашизма и вернули чувство свободы и достоинства миллионам людей в разных странах», — цитирует слова Воробьёвой РИА Новости.