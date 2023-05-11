$76.69-0.1384.15-0.76

Вышел трейлер "Молодого папы" с ЛаБафом в роли священника

Появился трейлер полнометражного фильма Padre Pio, который в русской локализации получил название "Молодой папа". Главную роль в картине играет Шайя ЛаБаф, премьера в мире - 2 июня.

Вышел трейлер "Молодого папы" с ЛаБафом в роли священника
© Российская Газета

Этот фильм не стоит путать с сериалом "Молодой папа", где дело происходит в альтернативном Ватикане. Фильм с ЛаБафом - это байопик о священнике Пио из Пьетрельчины, вошедшем в историю как Падре Пио. Это монах из ордена капуцинов, известный многочисленными чудесами и причисленный к лику католических святых. Байопик расскажет о становлении Падре Пио.

События в картине затрагивают период, когда только окончилась Первая мировая война, итальянские солдаты возвращаются домой, в это время Падре Пио начинает служение в монастыре и ему приходят первые видения. Между тем, в самой Италии впервые проходят свободные выборы. Жизнь в стране бурлит, и все больше людей ищут утешения в духовном.

В фильме снимались: Кристина Кириак, Марко Леонарди, Азия Ардженто, Винченцо Креа, Лука Лионелло, Брандо Пачитто, Стелла Мастрантонио и Сальваторе Руокко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий