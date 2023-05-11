Вышел трейлер "Молодого папы" с ЛаБафом в роли священника
Появился трейлер полнометражного фильма Padre Pio, который в русской локализации получил название "Молодой папа". Главную роль в картине играет Шайя ЛаБаф, премьера в мире - 2 июня.
Этот фильм не стоит путать с сериалом "Молодой папа", где дело происходит в альтернативном Ватикане. Фильм с ЛаБафом - это байопик о священнике Пио из Пьетрельчины, вошедшем в историю как Падре Пио. Это монах из ордена капуцинов, известный многочисленными чудесами и причисленный к лику католических святых. Байопик расскажет о становлении Падре Пио.
События в картине затрагивают период, когда только окончилась Первая мировая война, итальянские солдаты возвращаются домой, в это время Падре Пио начинает служение в монастыре и ему приходят первые видения. Между тем, в самой Италии впервые проходят свободные выборы. Жизнь в стране бурлит, и все больше людей ищут утешения в духовном.
В фильме снимались: Кристина Кириак, Марко Леонарди, Азия Ардженто, Винченцо Креа, Лука Лионелло, Брандо Пачитто, Стелла Мастрантонио и Сальваторе Руокко.