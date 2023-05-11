Вышел трейлер "Молодого папы" с ЛаБафом в роли священника

Появился трейлер полнометражного фильма Padre Pio, который в русской локализации получил название "Молодой папа". Главную роль в картине играет Шайя ЛаБаф, премьера в мире - 2 июня.

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Этот фильм не стоит путать с сериалом "Молодой папа", где дело происходит в альтернативном Ватикане. Фильм с ЛаБафом - это байопик о священнике Пио из Пьетрельчины, вошедшем в историю как Падре Пио. Это монах из ордена капуцинов, известный многочисленными чудесами и причисленный к лику католических святых. Байопик расскажет о становлении Падре Пио.