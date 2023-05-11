«Оружейный барон» получит продолжение

«Оружейный барон» с Николасом Кейджем получит продолжение
У знаменитого боевика появится сиквел.
Как сообщают американские таблоиды, легендарный боевик «Оружейный барон» 2005 года получит продолжение.
Но самое главное состоит в том, что к роли международного торговца оружием Юрия Орлова согласился вернуться Николас Кейдж.
Также одну из главных ролей в фильме сыграет блиставший в «Оно» и «Джоне Уике 4» Билл Скарсгорд, который исполнит роль сына героя Кейджа.
Когда могут начаться съемки сиквела, пока не сообщается. Что касается сюжета, во главу будет поставлена конкуренция между отцом и сыном, который тоже занялся торговлей оружием, и даже собрал группу наемников, чтобы противостоять своему родителю.