Лохан и Кертис могут воссоединиться в сиквеле "Чумовой пятницы"

Актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис ведут переговоры о съемках в продолжении комедии "Чумовая пятница". Об этом сообщает Variety.

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Над сиквелом проекта работает студия Disney.

Ожидается, что Лохан и Кертис вновь исполнят роли матери и дочери Анны и Тэсс Коулман. Сценарий напишет Элиз Холландер.

История, основанная на одноименном романе Мэри Роджерс 1972 года, дважды экранизировалась до выхода фильма 2003 года — в 1976 году с Барбарой Харрис и Джоди Фостер в главных ролях и в 1995 году с Шелли Лонг и Габи Хоффман. Но наибольший успех имела версия с Лохан и Кертис.

В феврале Кертис обрадовала фанатов "Чумовой пятницы" на церемонии вручения Гильдии продюсеров, заявив, что сиквел должен состояться.

Фильм "Чумовая пятница" Марка Уотерса рассказывает о докторе Тэсс Колман, которая не может найти общий язык со своей малолетней дочерью Анной. Позже по воле судьбы родственницы меняются телами.