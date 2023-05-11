$76.69-0.1384.15-0.76

Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис могут воссоединиться в сиквеле "Чумовой пятницы"

Актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис ведут переговоры о съемках в продолжении комедии "Чумовая пятница". Об этом сообщает Variety.

Лохан и Кертис могут воссоединиться в сиквеле "Чумовой пятницы"
© Газета.Ru

Над сиквелом проекта работает студия Disney.

Ожидается, что Лохан и Кертис вновь исполнят роли матери и дочери Анны и Тэсс Коулман. Сценарий напишет Элиз Холландер.

История, основанная на одноименном романе Мэри Роджерс 1972 года, дважды экранизировалась до выхода фильма 2003 года — в 1976 году с Барбарой Харрис и Джоди Фостер в главных ролях и в 1995 году с Шелли Лонг и Габи Хоффман. Но наибольший успех имела версия с Лохан и Кертис.

В феврале Кертис обрадовала фанатов "Чумовой пятницы" на церемонии вручения Гильдии продюсеров, заявив, что сиквел должен состояться.

Фильм "Чумовая пятница" Марка Уотерса рассказывает о докторе Тэсс Колман, которая не может найти общий язык со своей малолетней дочерью Анной. Позже по воле судьбы родственницы меняются телами.

Оригинальный проект с Лохан и Ли Кертис при бюджете в $20 млн собрал в прокате больше $160 млн.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий