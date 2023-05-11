Стала известна дата начала съемок «Венома-3»
Сайт FTIA сообщает, что съёмочный процесс третьей части кинокартины стартует 5 июня. Работа будет проводиться в Лондоне и Лос-Анджелесе.
Дата релиза «Венома-3» тоже пока неизвестна. Напомним, что вторая часть вышла в сентябре 2021 года.
Главную роль в фильме исполнит Том Харди. В конце февраля он говорил о том, что начался предпродакшен «Венома-3».
Постановкой кинокартины займётся Келли Марсел, для которой проект станет режиссёрским дебютом.
Она работала ранее над сценарием первой и второй частей «Венома», «Круэллы» и «Пятидесяти оттенков серого».