Стала известна дата начала съемок «Венома-3»

Сайт FTIA сообщает, что съёмочный процесс третьей части кинокартины стартует 5 июня. Работа будет проводиться в Лондоне и Лос-Анджелесе.

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Дата релиза «Венома-3» тоже пока неизвестна. Напомним, что вторая часть вышла в сентябре 2021 года.

Главную роль в фильме исполнит Том Харди. В конце февраля он говорил о том, что начался предпродакшен «Венома-3».

Постановкой кинокартины займётся Келли Марсел, для которой проект станет режиссёрским дебютом.