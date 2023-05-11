Том Хэнкс признался, что не верил в успех "Форреста Гампа"

Актер Том Хэнкс признался, что изначально сомневался в успехе фильма "Форрест Гамп", в котором сыграл главную роль. Его слова цитирует Deadline.

© Газета.Ru

"Я говорю: "Привет, Боб, у меня к тебе вопрос. Кому-нибудь будет интересен этот фильм?" — вспоминает Хэнкс о разговоре с режиссером проекта Робертом Земекисом.

По словам актера, Земекис назвал работу над лентой "минным полем" и заверил, что стоит рискнуть.

В результате "Форрест Гамп" получил премию "Оскар" в шести номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль Хэнкса и лучшего режиссера, также проект был признан лучшим фильмом. Он собрал более $1 млрд по всему миру.