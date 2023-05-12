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Сергей Бурунов озвучил кита

8 июня в российских кинотеатрах начнут демонстрировать документальный фильм "Киты: Стражи планеты". Рассказ ведется от имени кита, который выбрасывается на берег. Озвучивает его Сергей Бурунов.

Как отмечают в компании Russian World Vision, являющейся прокатчиком картины, зрители смогут увидеть уникальные кадры, снятые в Гренландии, Мексике, Аргентине, Полинезии, Бретани, Австралии, ЮАР, Норвегии, на Гавайях, на Камчатке. Изображение в формате 4К позволит наблюдать за удивительным миром китов на большом экране. В англоязычной версии фильма за китов говорит Жан Дюжарден, известный по фильму "Артист".

При создании фильма большое внимание уделялось звуковому сопровождению. Зрители услышат пение китов, шум волн, а также разнообразные музыкальные композиции, включая джаз, синтипоп и авторскую песню. Например, в фильме прозвучит музыка Йоханна Йоханнссона, работавшего над звуковым сопровождением многих фильмов Дени Вильнева.

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