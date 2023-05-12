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Вышел трейлер первого современного дагестанского фильма - триллера "Пассажиры"

Российское региональное кино продолжает развиваться, очередь - за Дагестаном.

Компании "Каспий-фильм" из Махачкалы и "Наше Творческое Объединение" объявили о скором завершении работы над триллером "Пассажиры" - "первым проектом, выпущенным дагестанскими производителями за многие годы".

Синопсис ленты следующий: "Террористы захватывают автобус с больными сахарным диабетом и отвозят в подготовленный бункер. Постепенно ситуация начинает выходить из-под контроля преступников. Как будут вести себя герои в экстремальной ситуации? Вскоре выясняется, что террористы - только исполнители, а не инициаторы, и они до последнего не знают, чьи именно указания выполняют. Кто руководит преступниками и какой выбор стоит перед героями?"

В ролях: Карим Тимирханов ("Братство"), Евгений Банифатов ("Молодежка"), Арслан Мурзабеков ("Аманат"), Джалил Асретов ("Своя война"), Мария Турчина и другие. Режиссёр-постановщик - Камиль Алиев.

В Сети доступны трейлер и постер проекта.

Российская Газета

Премьера намечена на осень этого года.

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