Синопсис ленты следующий: "Террористы захватывают автобус с больными сахарным диабетом и отвозят в подготовленный бункер. Постепенно ситуация начинает выходить из-под контроля преступников. Как будут вести себя герои в экстремальной ситуации? Вскоре выясняется, что террористы - только исполнители, а не инициаторы, и они до последнего не знают, чьи именно указания выполняют. Кто руководит преступниками и какой выбор стоит перед героями?"