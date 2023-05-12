Вышел русский трейлер комедии "В ожидании Дали"

Завязка такова: два брата работают в скромном ресторанчике неподалеку от дома самого Сальвадора Дали. Однако мэтр к ним не заходит на ужины и бизнес-ланчи. Братья решают его привлечь. Но как? Они создают необычный интерьер, начинают экспериментировать с кухней, а параллельно влюбляются, ссорятся, и продолжают творить с удвоенной энергией.