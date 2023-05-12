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Вышел русский трейлер комедии "В ожидании Дали"

Появился дублированный трейлер испанской комедии "В ожидании Дали". В российских кинотеатрах фильм начнут демонстрировать с 15 июня.

Завязка такова: два брата работают в скромном ресторанчике неподалеку от дома самого Сальвадора Дали. Однако мэтр к ним не заходит на ужины и бизнес-ланчи. Братья решают его привлечь. Но как? Они создают необычный интерьер, начинают экспериментировать с кухней, а параллельно влюбляются, ссорятся, и продолжают творить с удвоенной энергией.

В фильме снимались: Хосе Гарсия, Иван Массаге, Пако Тоус и Николя Казале. Режиссер - Давид Пужоль. Тема творчества Сальвадора Дали для него близка, ранее он снял картину "Сальвадор Дали: В поисках бессмертия". Эта лента демонстрировалась в российских музеях на выставках работ художника.

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