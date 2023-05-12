Что известно о сиквеле «Битлджуса»

Премьера нового фильма Тима Бертона о Битлджусе состоится в кинотеатрах 6 сентября 2024 года.

© Кадр из фильма «Битлджус»

Продолжение черной комедии выходит спустя 33 года после первой части, ставшей классикой в своем жанре.

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Кто играет в главных ролях и что легло в сюжет фильма – читайте на ФедералПресс.

Актеры

В главной роли перед зрителями вновь предстанет Майкл Китон, сыгравший эксцентричного духа Битлджуса в 1988 году. Тогда эта работа стала прорывом в карьере актера: за эту и роль в фильме «В трезвом уме и твердой памяти» общество кинокритиков США назвало Китона лучшим актером 1988 года. По данным инсайдеров, артист сам изъявил желание принять участие в съемках сиквела. В целом, Китон является частым гостем фильмов Бертона.

Из старого состава в киноленте появится еще одна любимица режиссера Вайнона Райдер, которая в первом фильме играла мрачного подростка Лидию Дитц – дочь пары, которая переехала в дом с призраками. Сыграет Райдер повзрослевшую девочку. Кроме того, из прошлого каста кинозрители увидят и Кэтрин ОʼХара, известную по роли Делии в оригинальном фильме.

Ставшая популярной после сериала «Уэнсдэй» молодая актриса Дженна Ортега исполнит роль дочери Лидии Дитц. Отметим, что Тим Бертон был исполнительным продюсером нашумевшего сериала и снял половину эпизодов.

По информации The Hollywood Reporter, к актерскому составу присоединится Моника Беллуччи. Она сыграет жену Битлджуса. Также известно, что в картине появится Джастин Теру.

О чем будет фильм

В ленте 1988 года пара Адам и Барбар погибают в аварии и становятся призраками. Они оказываются запертыми в своем доме, который покупает семья из Нью-Йорка. Привидения стараются напугать новых жильцов, чтобы они покинули их пристанище. Однако видеть их может только дочь семейства – школьница Лидия. Тогда Адам и Барбара прибегают к помощи «экзорциста для живых» Битлджуса, чтобы тот изгнал покупателей.