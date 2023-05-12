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Состоялась премьера драмы «Доктор» с Сергеем Пускепалисом в главной роли

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера фильма «Доктор» (18+) Артема Темникова. Обладатель Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля Сергей Пускепалис сыграл в фильме главную роль.

Сюжет разворачивается вокруг разных детей, которые оказались в одной палате психоневрологического отделения. Один из них целиком ушёл в мир виртуальной реальности компьютерных игр, другой мальчик из благополучной семьи расхотел жить и попытался выпрыгнуть с балкона, а третий — молчит и всех ненавидит.

Человек с большим, болящим за других сердцем, доктор Христофоров пытается выявить причину поселившегося в их душах зла и убедить, что в жизни нужно ценить каждый миг.

Проект «Доктор» принял участие в рамках конкурса первого открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» и получил приз за лучший сценарий. Сергея Пускепалиса наградили посмертным спецпризом. Ещё фильм победил на Международном кинофестивале Athvikvaruni International Film Festival в категории «Лучший иностранный фильм», а также был награждён призом Зрительских симпатий.

В съёмках фильма участвовали Сергей Пускепалис, Ольга Цирсен, Игорь Черневич, Вероника Устимова, Елена Сусанина и другие.

18+
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