Лопес заявила, что хотела бы сыграть нового Джеймса Бонда

Актриса и певица Дженнифер Лопес в беседе с Variety призналась, что была бы не против сыграть нового Джеймса Бонда. Журналист во время разговора с артисткой пошутил, что ее роль в фильме "Мать" похожа на прослушивание для проекта про агента 007.

"Рассматривают ли режиссеры женщину на роль Джеймса Бонда? Это было бы весело. Мы могли бы сделать что угодно", - ответила Лопес.

Премьера "Матери" состоялась на Netflix 12 мая. Фильм рассказывает о наемной убийце, отказавшейся от дочери из-за возможных проблем, связанных с криминальным прошлым. Главная героиня узнает, что дочери угрожает опасность, и она намерена защитить своего ребенка. ФБР заключило сделку с героиней Лопес после того, как несколько агентов были убиты, а двое опасных мужчин все еще находились на свободе. После того как много лет спустя ее дочь похищают, героиня Лопес должна выйти из тени и спасти ребенка.