Умер знаменитый мультипликатор Станислав Ленартович

В родном Лодзе ушел из жизни Станислав Ленартович, прославленный польский мультипликатор - художник, сценарист, режиссер. (Не путать с умершим в 2010-м режиссером и сценаристом Станиславом Ленартовичем, снявшим "Упыря" и "Одержимость".)

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Информация о кончине артиста появилась в базе портала Film Polski.

Ленартович родился в 1939 году. В анимационном кино дебютировал первым из большой группы выпускников Лодзинской киношколы 60-х, работая на знаменитой студии Se-Ma-For.

Стартовый проект - "Приключения Синдбада-морехода" 1969-го. При этом нужно заметить, что помимо детских мультфильмов режиссер занимался и взрослой анимацией - снял он, например, вдохновленный картиной Моне "Завтрак на траве" 1975 года. Не путать его, опять же, с советским эстонским мультфильмом 1987-го. Притом что оба фильма получили фестивальные призы.