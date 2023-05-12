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В онлайн-кинотеатрах выйдет драматический триллер «Предатель»

Стало известно, что кинокомпания Вольга представит драматический триллер «Предатель» (16+) в онлайн-кинотеатрах 16 мая этого года. Режиссёром выступил Асаф Полонски.

Пассажирский рейс, летящий из Тель-Авива в Индию, бесследно исчезает прямо в воздухе. Ни следов крушения, ни требований от угонщиков — ничего. На борту было 225 пассажиров, и кто-то из них может быть причастен к произошедшему. По мере того, как движется расследование, оставшиеся на земле семьи пропавших без вести начинают понимать, что они на самом деле не так уж хорошо знали своих родных и близких.

Фильм «Предатель» будет доступен в онлайн-кинотеатрах Okko, KION и Кинопоиск. Сценарий писали Рон Лешем и Амит Коэн. В съёмках участвовали Лиор Ашкенази, Нив Султан, Оз Захави и другие актёры.

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