В онлайн-кинотеатрах выйдет драматический триллер «Предатель»
Стало известно, что кинокомпания Вольга представит драматический триллер «Предатель» (16+) в онлайн-кинотеатрах 16 мая этого года. Режиссёром выступил Асаф Полонски.
Пассажирский рейс, летящий из Тель-Авива в Индию, бесследно исчезает прямо в воздухе. Ни следов крушения, ни требований от угонщиков — ничего. На борту было 225 пассажиров, и кто-то из них может быть причастен к произошедшему. По мере того, как движется расследование, оставшиеся на земле семьи пропавших без вести начинают понимать, что они на самом деле не так уж хорошо знали своих родных и близких.
Фильм «Предатель» будет доступен в онлайн-кинотеатрах Okko, KION и Кинопоиск. Сценарий писали Рон Лешем и Амит Коэн. В съёмках участвовали Лиор Ашкенази, Нив Султан, Оз Захави и другие актёры.