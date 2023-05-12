Вышел новый документальный фильм о "Короле и шуте"

Даже хорошо, что художественный восьмисерийный фильм "Король и Шут" понравился не всем. Конечно, приятно было снова послушать легендарные песни с голосом Михаила "Горшка" Горшенева, сыгранные заново его бывшими коллегами-музыкантами, выступающими ныне под названием "Северный флот" (была у "Короля и Шута" и такая песня). И музыкальный продюсер, младший брат Алексей Горшенев, с которым они трудились и над зонг-оперой TODD, постарался на славу. Но по содержанию сериала остались вопросы, в том числе у вдовы "Горшка" Ольги.

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Что было правдой, а что нет? И не слишком ли упростили образ главного героя в угоду более выигрышному сюжету, поделив всех на белых и черных?! Зато теперь, чтобы выяснить все это, можно было снять такой документальный фильм: "Все еще на троне: наследие "Короля и Шута". Название, кстати, очень справедливое: в топ-20 "Яндекс Музыки" ныне вновь сразу пять хитов группы (больше, чем у всех других современных артистов): "Кукла колдуна", "Лесник", "Камнем по голове", "Утренний рассвет" и "Танец злобного гения".

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В съемках поучаствовали Андрей Князев, режиссер сериала "Король и Шут" Рустам Мосафир, актер Влад Коноплев, продюсер Игорь "Панкер" Гудков. Привлекли и рэперов Loqiemean и Sqwoz Bab, чтобы и те освежили картинку своими юношескими воспоминаниями. Добавили фрагменты интервью "Горшка" и редкие съемки из архивов "Короля и Шута". Но это все была одна точка зрения - людей, участвовавших в создании сериала и объясняющих свою позицию и сценарий.

Хотелось, чтобы при этом выслушали и другие точки зрения, например, Ольги Горшеневой или актера и режиссера Александра Устюгова, работавшего в РАМТ над зонг-оперой TODD, фактически последним произведением Михаила. Может быть, и самым любимым для него в последние годы - ведь артист постоянно стремился пробовать себя в новых формах и развиваться. Оттого и взялся за зонг-оперу для театра. С не только музыкальными, но и драматическими ролями. Об этом "РГ" рассказывал и его младший брат Алексей Горшенев, тоже музыкант и вокалист, саунд-продюсер. Так что хочется ждать уже и продолжения фильма, а, может, и документального сериала. И следующей порции ремейков культовых песен. Мало никому не покажется.

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