Почему стоит увидеть фильм «Air: Большой прыжок»

В Сети вышел фильм Бена Аффлека «Air: Большой прыжок» — ретро-драма с Мэттом Дэймоном о том, как малоизвестной на тот момент компании Nike удалось подписать контракт с Майклом Джорданом и стать одним из крупнейших брендов планеты. Как вернувшийся к режиссуре Аффлек сумел превратить скучноватую историю корпоративного триумфа в трогательный рассказ о преимуществах аутсайдерских стратегий, рассказывает «Лента.ру».

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За кадром тонущий в реверберации Стинг воет про то, что хочет свое MTV, затем звучит знаменитый гитарный рифф Money For Nothing группы Dire Straits — мы в 1984-м. Перед нами Сонни Ваккаро (Мэтт Дэймон). Он работает скаутом в компании Nike. У него потрясающая интуиция, однако вещь это, как известно, не очень стабильная, поэтому топ-должностей пока на горизонте не видно. У Сонни нет никакой жизни, кроме работы и ее кривого отражения — игры в казино и на тотализаторе. А еще одутловатый и одышливый Сонни обожает баскетбол.

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В начале 1980-х баскетбольный отдел Nike — третьестепенное подразделение компании, которая специализируется на беговых кроссовках.

Кадр из фильма

Перед Сонни стоит задача поднять направление и выбрать трех перспективных игроков NBA, которые станут витриной Nike. Поломав голову, Ваккаро предлагает парадоксальное решение: вложить весь бюджет в подающего огромные надежды Майкла Джордана, который предпочитает Adidas. Чтобы уговорить звезду, необходимо сформировать максимально нестандартное предложение. Сонни приходит в голову создать специальную модель кроссовок, полностью отражающую характер будущего величайшего игрока в истории баскетбола. Так на свет появляются знаменитые Air Jordan.

И будем честны: чтобы заставить зрителя смотреть эту очень американскую по определению историю почти сорокалетней давности, нужно было как следует постараться. Сервис Amazon время от времени вкладывается в статусные проекты вроде «Нежного бара» Джорджа Клуни. В наше удивительное время прямо на стриминги выходят не только треш-боевики, но и аккуратные, негромкие авторские картины. «Air: Большой прыжок» должен был стать одним из таких фильмов, однако стартовые показы продемонстрировали солидный кассовый потенциал, и сетевой релиз был отложен в связи с кинотеатральным прокатом.

У причины, по которой на фильм про кроссовки совсем незазорно потратить два часа жизни, есть имя: Бен Аффлек. В прошлый раз он садился в режиссерское кресло восемь лет назад.

Тогда попытку Аффлека сыграть на территории «Крестного отца» под названием «Закон ночи» постиг провал. Бен благоразумно отступил на прежние позиции (а это, напомним, среди прочего, «Оскар» за «Операцию "Арго"») и решил с режиссурой повременить. Почти все эти годы он более или менее успешно играл Бэтмена, фильм про которого в какой-то момент даже собирался написать и поставить.

Путешествие в мир киновселенной DC, вероятно, помогло Аффлеку отдохнуть, так что он с чистой совестью оставил шапку с ушками Роберту Паттинсону, женился на Джей Ло и вернулся напомнить о себе.

Кадр из фильма

Прошлые режиссерские работы Бена прекрасно дали понять, что он не только умеет делать увлекательными тяжеловесные сюжеты, но и обладает необходимой — и редкой сегодня — непредсказуемостью. Кульминация в его фильмах наступает не по заведенному кем-то расписанию, а ровно тогда, когда ее совсем не ждешь. Оба эти умения для истории про триумф Nike были совершенно необходимы. Именно они во многом обеспечили фильму доверие широкого зрителя (а в более отдаленной перспективе — и киноакадемиков).

На главную роль Аффлек позвал старого друга Мэтта Дэймона, которого окружил комиками вроде Криса Такера, Джейсона Бейтмана и Марлона Уэйанса — им здесь предложены драматические роли коллег и соратников Сонни Ваккаро. Бейтман в роли маркетингового директора Роба Штрассера и вовсе замирает в полушаге от по-настоящему трагического характера. Себе Бен оставил роль директора корпорации Фила Найта. Этот увлеченный йогой, грошовой философией и бегом плейбой временами выглядит автопародией, добавляя всей картине обаяния. Ощущение уюта для «Большого прыжка» вообще ключевое. Вместо того чтобы грузить зрителя бизнес-схемами, фильм при первой возможности сворачивает куда-то на территорию между корпоративной комедией и сборником поп-культурных баек. Так мы узнаем историю легендарной речи Мартина Лютера Кинга («У меня есть мечта») и получаем возможность поразмыслить над истинным смыслом гимна Брюса Спрингстина Born in the USA.

В известном смысле «Большой прыжок» — это «тетрис здорового человека».

В меру занимательная бизнес-драма здесь расцветает за счет тщательной детализации. В саундтреке наряду с очевидными хитами звучат песни групп Big Country и Violent Femmes, подчеркивающие благородство аутсайдерской романтики. Каждый характер прописан парой вроде бы очевидных, но на деле очень точных деталей. Прежде всего это касается главного героя: на то, как Дэймон просто сидит перед двумя телевизорами, придумывая новый рецепт успеха, можно смотреть бесконечно. Ему же, разумеется, достается и главная болевая точка картины — прочувствованный монолог, смонтированный параллельно с хроникой взлетов и падений Майкла Джордана.

Сам великий баскетболист появляется здесь лишь в хронике, и это неочевидное решение тоже кажется максимально правильным: воспроизвести на экране харизму реального Джордана кажется практически невозможным. Он присутствует всего в паре сцен и всегда повернут спиной к камере — дела за него ведет мать Делорис, сыгранная великолепной Виолой Дэвис. На этом кастинговом решении настоял сам Майкл.

Кадр из фильма

Разумеется, для того, чтобы в полной мере получить удовольствие от этой картины, нужно быть хоть немного подвластным ностальгии по восьмидесятым. Дух бешеной эпохи передан Аффлеком филигранно — от цветов до пулеметных диалогов, в которых есть и забубенные ругательства, и шуточки про темные страницы биографии Ади Дасслера. «У каждого есть прошлое», — комментирует тычки Сонни агент Джордана Дэвид Фальк (Крис Мессина). Эти слова, вероятно, относятся и к мотивации Аффлека, снявшего фильм о временах собственного детства. Актер и режиссер недавно отметил пятидесятилетие, и нет ничего удивительного в том, что Air — это еще и очень взрослый фильм. В том смысле, что зрелость здесь предстает не в последнюю очередь умением договариваться с собственным безнадежно раздутым эго.