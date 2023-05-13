Дуэйн Джонсон вернется к своей роли в десятом «Форсаже»
Актер Дуэйн Джонсон вернется к роли элитного спецагента Люка Хоббса в десятой части «Форсажа». Информацию об этом написало издание The Wrap.
Однако пока неизвестно, будет ли Хоббс противостоять семье Доминика Торетто или же станет с главными героями заодно. При этом Джонсон многократно заявлял, что больше не станет сниматься в «Форсаже».
В последний раз он говорил об этом в 2021 году, когда Вин Дизель пригласил его вернуться и «устроить настоящий финал». Судя по всему актер изменил свое решение.