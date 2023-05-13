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Марк Уолберг сыграет в первом за 7 лет режиссерском проекте Мела Гибсона

Звезда "Трансформеров" Марк Уолберг сыграет в первом за 7 лет режиссерском проекте Мела Гибсона, сообщает Variety.

Уолберг сыграет в первом за 7 лет режиссерском проекте Гибсона
© Газета.Ru

Фильм будет называться "Flight Risk" ("Риск полета") и расскажет историю пилота (его сыграет Уолберг), перевозящего опасного преступника, который должен предстать перед судом.

Председатель Lionsgate Motion Picture Group, занимающейся съемками фильма, Джо Дрейк рассказал, что продюсеры ленты имеют большие ожидания на ее счет.

"Нам нравится фантастический дуэт Мела Гибсона и Марка Уолберга. Это два таланта мирового класса, которые объединились для создания нашего динамичного фильма с характерными персонажами. Для нас уже сейчас очевидно, что "Риск полета" станет одним из самых захватывающих и обязательных к просмотру релизов будущего года", — признался он.

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