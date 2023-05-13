Уолберг сыграет в первом за 7 лет режиссерском проекте Гибсона

"Нам нравится фантастический дуэт Мела Гибсона и Марка Уолберга. Это два таланта мирового класса, которые объединились для создания нашего динамичного фильма с характерными персонажами. Для нас уже сейчас очевидно, что "Риск полета" станет одним из самых захватывающих и обязательных к просмотру релизов будущего года", — признался он.