На YouTube-канале киностудии "Централ Партнершип" появился трейлер российского фильма "Дыхание" про борьбу врачей с пандемией коронавируса.
События фильма разворачиваются во времена активного распространения коронавируса. Мать главного героя, предпринимателя по имени Виктор, попадает в больницу с COVID-19. Протагонист, который раньше работал хирургом, проникает в красную зону больницы, чтобы помочь медикам спасти родного для себя человека.
Продюсер фильма Алексей Троцюк в разговоре с РИА "Новости" признался, что посветил картину своей маме, которая более 50 лет проработала в сфере медицины.
"Когда я спросил: "Зачем ты это делаешь?", она ответила: "Ну как я их тут всех брошу!". Я уверен, что таких людей было много, и фильм — это просто еще одна маленькая возможность сказать им спасибо", - отметил Троцюк.
В фильме сыграли Антон Батырев, Ирина Горбачева, Андрей Карако, Даниил Воробьев, Вера Шпак и другие актеры. Режиссером ленты выступил Роман Каримов, релиз запланирован на 22 июня 2023 года.