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«Стражи Галактики 3» поставили рекорд по количеству грима

Фильм «Стражи Галактики 3» Джеймса Ганна поставил новый рекорд по использованию пластического грима в истории киноиндустрии. Так как в ленте было много различных существ, всем им нужно было придать естественный вид.

«Стражи Галактики 3» поставили рекорд по количеству грима
© Чемпионат.com

Этим занимались гримёр Алексей Дмитриев и глава отдела причёсок Кэсси Руссе. Они создали 22,5 тыс. протезов, 500 париков и 130 накладок для лица. Их цель была в том, чтобы создать оригинальных существ для правдоподобности происходящего.

По словам Дмитриева и Руссе, они потратили много времени и сил, чтобы хорошо сделать свою работу.

«Стражей Галактики 3» можно посмотреть во всех кинотеатрах мира, включая и Россию.

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