"Стражи Галактики 3" стремительно обошли "Человека-муравья 3"

Марвеловский кинокомикс Джеймса Ганна "Стражи Галактики 3" заработал 213 миллионов долларов за второй прокатный уикэнд.

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Отмечается, что падение сборов по сравнению с первыми выходными составило только 48%, что является хорошим показателем для студии.

Всего касса фильма составила 528 миллионов - таким образом, фильм Ганна уже обошёл третьего "Человека-муравья", передаёт THR. В одном Китае третьи "Стражи" заработали 58,4 млн долларов.