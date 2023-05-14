"Стражи Галактики 3" стремительно обошли "Человека-муравья 3"
Марвеловский кинокомикс Джеймса Ганна "Стражи Галактики 3" заработал 213 миллионов долларов за второй прокатный уикэнд.
Отмечается, что падение сборов по сравнению с первыми выходными составило только 48%, что является хорошим показателем для студии.
Всего касса фильма составила 528 миллионов - таким образом, фильм Ганна уже обошёл третьего "Человека-муравья", передаёт THR. В одном Китае третьи "Стражи" заработали 58,4 млн долларов.
Отметим, что фильм в некоторых кинотеатрах неофициально идёт и в РФ.