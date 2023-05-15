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Вышел русский трейлер черной комедии с Ванессой Паради "Не буди во мне киллера"

Опубликован русский трейлер (18+) французской чёрной комедии Сесилии Руа "Не буди во мне киллера".

Главный герой - беспощадный киллер, который во время одного из заданий внезапно теряет сознание. И теперь его мутит от одного вида крови.

В ролях: Ванесса Паради ("Красотки в Париже", "Девушка на мосту"), Франсуа Дамиенс ("Сердцеед"), Уилльям Лебхил ("Праздничный переполох"), Брюно Подалидес ("Шоколад")

В российских кинотеатрах - с 15 июня.

Также доступен локализованный постер ленты.

18+
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