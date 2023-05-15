Вышел русский трейлер фильма "Реинкарнация. Новая глава" со звездой "Наследников"
Опубликован официальный русский трейлер австралийского фильма ужасов "Беги, кролик, беги", получивший в России спекулятивное название "Реинкарнация. Новая глава".
Разумеется, к настоящей "Реинкарнации" Ари Астера лента Даины Рейд ("Рассказ служанки", "Чужак") не имеет ни малейшего отношения. Хотя критики с ней её действительно сравнивают. А заодно с "Бабадуком". Так что странно, что фильм у нас не локализовали как "Бабадук. Реинкарнация".
В ролях: звезда "Наследников" и "Чёрного зеркала" Сара Снук, Грета Скакки, Дэймон Херриман, Джулия Дэвис и другие.
Российская премьера - 27 июля.