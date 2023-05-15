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Сэмюэл Л. Джексон сыграет тюремного шеф-повара в фильме «Last Meals»

Компанию 74-летнему актёру на съёмочной площадке составит Бойд Холбрук.

Сэмюэл Л. Джексон сыграет тюремного шеф-повара
© Inc-News

Звезда «Джанго освобождённого» и «Капитана Марвел» Сэмюэл Л. Джексон сыграет в остросюжетной драме «Last Meals». Ранее на одну из ролей в картине был утверждён Бойд Холбрук («Индиана Джонс и колесо судьбы»).

Джексон исполнит роль Уолтера, опального шеф-повара Белого дома, который много лет спустя обнаруживает себя в тюрьме строгого режима. Его обязанность – готовить еду для заключённых-смертников. Холбрук сыграет одного из обитателей учреждения Рида, объявившего голодовку. Между ним и поваром возникает дружеская связь, которая позволяет Уолтеру заглянуть в душу отважного мятежника, готового отказаться от приятного опыта, чтобы доказать невиновность.

Снимет «Last Meals» Эндрю Левитас, известный по работе над байопиком «Великий» с Джонни Деппом и триллером «Колыбельная» с Гарретом Хедлундом и Эми Адамс.

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