"Над семьей Рона Левонда нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, которые способны проникать в реальную жизнь семейства. Глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и им следует провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране", - это синопсис.