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Вышел трейлер хоррора об экзорцизме "Ужас Истфилда. Первое изгнание"

Опубликован русский трейлер австралийского мистического хоррора "Ужас Истфилда. Первое изгнание" (Godless: The Eastfield Exorcism), который выйдет в российский прокат 25 мая.

"Над семьей Рона Левонда нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, которые способны проникать в реальную жизнь семейства. Глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и им следует провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране", - это синопсис.

Мировая премьера картины, которая, как утверждается, "основана на реальных событиях", состоялась на фестивале Overlook Film Festival в Новом Орлеане.

Режиссёр - Ник Козакис, в ролях: Джорджия Эйрс, Дэниэл Юинг, Тим Пакок, Рози Трэйнор и другие.

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