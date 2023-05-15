Траволта и Хайгл снимутся в комедии «Это любовь!»

Съёмки картины намечены на август. Её сюжет последует за закоренелым холостяком Ником Венером (Траволта). Он не был женат, а период его активной личной жизни остался далеко позади. Он никогда не слышал фразы: «Я люблю тебя» и уже понял, что никогда и не услышит. У Патти Амор (Хайгл) другие проблемы. Скромная и замкнутная, она имеет много «пунктиков». Секрет из прошлого вкупе с гиперопекой отца заставили её отказаться от мысли найти бойфренда. Но когда Ник и Патти встречаются, то сразу влюбляются. Когда же эти двое эмоционально травмированных людей пытаются встречаться, в дело вмешиваются их семьи.