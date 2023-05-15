Пачино и Траволта сыграют в новом фильме об убийстве Кеннеди

Лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Мэмет, наиболее известный по лентам «На грани» и «Неприкасаемые», снимет триллер про загадочное убийство президента США Джона Кеннеди. Лента называется «Убийство». Уже известно, что в картине снимутся яркие голливудские звёзды: Аль Пачино («Крёстный отец»), Джон Траволта («Криминальное чтиво), Шайа ЛаБаф («Трансфомеры») и другие.