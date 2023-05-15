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Аль Пачино и Джон Траволта сыграют в новом фильме об убийстве Кеннеди

Лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Мэмет, наиболее известный по лентам «На грани» и «Неприкасаемые», снимет триллер про загадочное убийство президента США Джона Кеннеди. Лента называется «Убийство». Уже известно, что в картине снимутся яркие голливудские звёзды: Аль Пачино («Крёстный отец»), Джон Траволта («Криминальное чтиво), Шайа ЛаБаф («Трансфомеры») и другие.

Пачино и Траволта сыграют в новом фильме об убийстве Кеннеди
© Чемпионат.com

Актёрский состав фильма «Убийство»

  • Вигго Мортенсен («Зелёная книга»)
  • Шайа ЛаБаф («Трансформеры»)
  • Кортни Лав («Сыны Анархии»)
  • Аль Пачино («Крёстный отец»)
  • Джон Траволта («Криминальное чтиво»)

События ленты развернутся в 1963 году. Авторы хотят показать одну из версий убийства Джона Кеннеди, которая имеет связь с чикагской мафией. Мэмет выступает и режиссёром, и соавтором сценария. Съёмки ленты должны стартовать в канадском городе Ванкувер в сентябре.

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